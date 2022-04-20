В России сообщили об успешном испытании межконтинентальной ракеты «Сармат»

Новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", которую в среду впервые испытали с космодрома Плесецк, значительно усилит российский ядерный потенциал, заявили в Минобороны РФ.

"Ракета "Сармат" обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. "Сармат" - самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Благодаря энергомассовым характеристикам ракеты принципиально расширился диапазон её боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки. Новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета", - заявили в Минобороны РФ.

"Комплекс "Сармат" - изделие исключительно российской кооперации промышленности", - говорится в сообщении.

Российские военные ранее в среду сообщили об испытательном пуске новой межконтинентальной ракеты "Сармат", который прошёл успешно.

"Сегодня в 15:12 мск (16:12 по бакинскому времени) на государственном испытательном космодроме "Плесецк" в Архангельской области из шахтной пусковой установки проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат", - сообщили в ведомстве.

"Задачи пуска выполнены в полном объёме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", - отметили в Минобороны РФ.

"Данный пуск является первым в программе государственных испытаний. После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения", - заявили военные.

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" еще долго не будет иметь аналогов в мире и заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет", - сказал Путин в среду после просмотра по видеосвязи успешного запуска ракеты "Сармат".

"Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", - добавил Путин.

По его словам, пуск ракеты стал знаменательным событием в развитии перспективных систем вооружений российской армии.

Путин также заявил, что при создании "Сармата" использовались только отечественные узлы и компоненты. "Конечно же, это будет упрощать серийный выпуск комплекса предприятиями ОПК, ускорит его передачу на вооружение ракетных войск стратегического назначения", - сказал президент.

Он выразил признательность всем, кто принимал участие в разработке и производстве "Сармата".

В Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета должна начать поступать в 2022 году, сообщал в прошлом августе министр обороны РФ Сергей Шойгу, посещая завод "Красмаш" ("Роскосмос"). Этот завод будет производить ракету "Сармат".

Продление Москвой и Вашингтоном на пять лет договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не мешает развертыванию новых российских стратегических ракетных комплексов "Авангард" и "Сармат", заявил в прошлом декабре командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РСВН) Сергей Каракаев.

Сообщалось, что МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Военная академия РВСН имени Петра Великого начала подготовку курсантов к эксплуатации новой ракеты "Сармат", сообщил в прошлом августе начальник отдела военного образования РВСН Владимир Нестеров.

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

В декабре 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк, вооруженный "Авангардами". На заседании коллегии Минобороны РФ в декабре 2020 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия продолжает развертывание "Авангардов".

Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

Основу группировки Ракетных войск стратегического назначения составляют современные комплексы "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах. "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.