Цены на нефть растут на данных о снижении запасов в США

Нефтяной рынок растет в среду после выхода данных министерства энергетики США, показавших резкое снижение запасов нефти в стране.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,02 млн баррелей, максимальными темпами с января 2021 года, - до 413,73 млн баррелей, свидетельствует еженедельный доклад Минэнерго. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста запасов на 3 млн баррелей.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 по бакинскому времени составляет $107,72 за баррель, что на $0,47 (0,44%) выше цены на закрытие рынка во вторник.

Фьючерсы на нефть WTI на май в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,65 (0,63%), до $103,21 за баррель.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились на 185 тыс. баррелей, до 26,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 11,9 млн б/с.

Тем временем, товарные запасы бензина в Штатах на прошлой неделе снизились на 761 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,66 млн баррелей. Ожидалось их сокращение на 1,1 млн баррелей и на 800 тыс. баррелей соответственно.

Подъем нефтяного рынка ограничивают ожидания замедления темпов глобального экономического подъема. Накануне Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2022 год до 3,6% по сравнению с январской оценкой в 4,4%, на 2023 год - до 3,6% с 3,8%.