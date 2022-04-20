МИД РФ назвал базовое условие нормализации отношений с США

Прекращение разрушительной политики Вашингтона является главным условием для нормализации отношений России и США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Главное условие - прекращение Соединенными Штатами своей разрушительной политики в отношении российско-американских отношений, это базовое условие", - сказала Захарова в среду на брифинге.
Отвечая на вопрос о возможности смягчения американских санкций в случае прекращения боевых действий, она отметила, что США не снимают их без новых рестрикций им на замену.
"Никакого реального желания у Соединенных Штатов на данном этапе менять свое отношение к этому вопросу не просматривается, нужно быть реалистами", - добавила официальный представитель МИД РФ.
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