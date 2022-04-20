Два землетрясения за два часа произошли в Азербайджане

Сейсмологи зафиксировали второе за день землетрясение в Азербайджане.
Согласно Республиканскому центру сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), второе землетрясение магнитудой 3 произошло в среду на территории Исмаиллинского района.
Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 22:05 по бакинскому времени (21:05 МСК).
«По данным Бюро исследований землетрясений, в 22:05 по местному времени в 27 км к юго-западу от Исмаиллинской сейсмологической станции на территории Исмаиллинского района произошло землетрясение», - говорится в сообщении.
Очаг землетрясения залегал на глубине 42 километров.
Двумя часами ранее землетрясение магнитудой 3 произошло на территории Нефтчалинского района Азербайджана, сообщали сейсмологи. Подземные толчки были зафиксированы в 20:09 по бакинскому времени (19:09 МСК).
Очаг землетрясения залегал на глубине 32 километров.
В обоих случаях подземных толчков местные жители не ощутили.
Ранее в среду сообщалось о землетрясении магнитудой 3 на границе Грузии с Азербайджаном.
«По данным Бюро исследований землетрясений, в 17:37 по местному времени (совпадает с бакинским, 16:37 МСК) в 42 км к юго-западу от Загатальской сейсмологической станции на территории Грузии произошло землетрясение», - говорилось в сообщении.
Очаг землетрясения залегал на глубине 14 километров.
В этот раз подземные толчки ощутили жители приграничной зоны.
Р.Керимов
Спецпредставитель главы МИД РФ посетит Баку
Баку и Пекин подчеркивают важность расширения двустороннего сотрудничества
Жапаров пригласил бизнес-круги Азербайджана инвестировать в Кыргызстан
Фондовые индексы Европы выросли после снижения накануне
Золото дешевеет после подъема до максимума за 5 недель
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
США начали перебрасывать на восток Европы предназначенные для Украины гаубицы
Парламент Финляндии начал обсуждать подачу заявки в НАТО
РФ заранее уведомила США об испытании МБР «Сармат» - Пентагон
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Бакинская высшая школа нефти и Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком подписали Меморандум о сотрудничестве
Продлены полномочия членов Наблюдательного совета AccessBank
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ