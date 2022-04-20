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Происшествия 20.04.2022 23:44

Два землетрясения за два часа произошли в Азербайджане

Сейсмологи зафиксировали второе за день землетрясение в Азербайджане.

Согласно Республиканскому центру сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), второе землетрясение магнитудой 3 произошло в среду на территории Исмаиллинского района.

Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 22:05 по бакинскому времени (21:05 МСК).

«По данным Бюро исследований землетрясений, в 22:05 по местному времени в 27 км к юго-западу от Исмаиллинской сейсмологической станции на территории Исмаиллинского района произошло землетрясение», - говорится в сообщении.

Очаг землетрясения залегал на глубине 42 километров.

Двумя часами ранее землетрясение магнитудой 3 произошло на территории Нефтчалинского района Азербайджана, сообщали сейсмологи. Подземные толчки были зафиксированы в 20:09 по бакинскому времени (19:09 МСК).

Очаг землетрясения залегал на глубине 32 километров.

В обоих случаях подземных толчков местные жители не ощутили.

Ранее в среду сообщалось о землетрясении магнитудой 3 на границе Грузии с Азербайджаном.

«По данным Бюро исследований землетрясений, в 17:37 по местному времени (совпадает с бакинским, 16:37 МСК) в 42 км к юго-западу от Загатальской сейсмологической станции на территории Грузии произошло землетрясение», - говорилось в сообщении.

Очаг землетрясения залегал на глубине 14 километров.

В этот раз подземные толчки ощутили жители приграничной зоны.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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