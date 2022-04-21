Спускаемый аппарат Peregrine отправится к Луне в конце 2022 года - разработчик

Миссия спускаемого аппарата Peregrine-1 на лунную поверхность запланирована на конец 2022 года, сообщил гендиректор компании-разработчика аппарата Astrobotic Technology Джон Торнтон.
"Спускаемый аппарат приобретает свою финальную форму, чтобы показать себя миру в последней четверти этого года. (Аппарат - ИФ) будет запущен на ракете-носителе Vulcan компании United Launch Alliance, сейчас всё идёт согласно графику", - сказал Торнтон на конференции, посвящённой презентации аппарата.
По данным NASA, исследовательская платформа размерами 1,9 м в высоту и 2,5 м в ширину способна отправить на Луну полезную нагрузку массой до 90 кг.
В американском космическом ведомстве отметили, что в ходе миссии на поверхность естественного спутника Земли на платформе отправятся четырнадцать различных инструментов, в том числе спектрометры, измерители летучих частиц и системы исследований изменений на лунной поверхности и в её экзосфере.
Планируется, что миссия будет осуществлена с помощью ракеты-носителя Vulcan, разработанной аэрокосмической компанией United Launch Alliance, с центра запусков на мысе Канаверал в штате Флорида.
Миссия Peregrine-1 проводится в рамках программы NASA по предоставлению услуг по доставке на Луну коммерческой полезной нагрузки (CLPS).
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