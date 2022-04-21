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Дальнее зарубежье 21.04.2022 10:02

Американцы начали учить 50 украинских военных использованию гаубиц США, рассчитывают справиться за неделю

Военные США начали обучать группу украинских военнослужащих обращаться с переданными Киеву гаубицами, сообщает в среду издание The Hill со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США.

"Гаубичная артиллерия и снаряды для нее прибыли в Европу, американские военные начали обучать украинские силы тому, как это использовать", - говорится в сообщении.

По словам чиновника, обучение пройдут чуть более 50 украинских военных в "неназванной стране за пределами Украины", затем военнослужащие вернутся в свою страну, чтобы передать знания своим коллегам.

Ожидается, что обучение этой группы украинцев продлится неделю.

Ранее в среду Bloomberg со ссылкой на Пентагон сообщил, что американские военные приступили к доставке на восток Европы гаубиц, которые обещали передать Украине.

По имеющимся данным, переброска гаубиц военно-транспортной авиацией США осуществляется в Польшу, откуда затем орудия будут доставлены на территорию Украины.

По данным издания Defense One, речь идет о поставке партии из 18 155-мм гаубиц и 40 тыс. снарядов, которые взяты из арсеналов Армии и Корпуса морской пехоты США в рамках обещанной Вашингтоном новой военной помощи на $800 млн.

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