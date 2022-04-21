Полиция Капитолия США заявляет, что угрозы комплексу правительственных зданий нет

Полиция Капитолия США сообщила, что угрозы комплексу правительственных зданий нет, эвакуация проводилась в качестве меры предосторожности. "Сегодня вечером Капитолий был эвакуирован из соображений предосторожности. Угрозы Капитолию нет", - отмечается в сообщении ведомства в твиттере. Ранее NBC News сообщал, что полиция Капитолия США приказала находящимся в комплексе эвакуироваться. "Полиция Капитолия отслеживает самолет, который представляет вероятную угрозу комплексу Капитолия", - цитирует телеканал сообщение, разосланное персоналу и прессе.

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