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СНГ 21.04.2022 10:14

Литва передала Украине тяжелые минометы - министр

Вильнюс передал Украине тяжелые минометы, стоимость всей военной помощи Киеву составляет десятки миллионов евро, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Мы передали Украине помощь в виде тяжелых минометов, число называть не буду, однако передали точно не один", - сказал Анушаускас агентству BNS.

По его словам, Украине уже переданы не только ПЗРК Stinger, но и другие средства ПВО, противотанковые вооружения, амуниция, гранаты, пулеметы, автоматы, средства связи и прочее. "Трудно все назвать. Месяц назад я подсчитал, что это были 35 позиций в различных видах", - сказал литовский министр обороны.

По его словам, остаточная стоимость всей предоставленной помощи достигает десятков миллионов евро.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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