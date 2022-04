Университеты США предоставили троим студентам Бакинской высшей школы нефти докторские стипендии на сумму более 100 тысяч долларов

Студенты 5 курса Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Хаган Керимов, Санан Гасанов и Иса Джафаров, обучающиеся по специальности «Инженерия автоматизации процессов», поступили в докторантуры университетов США, не имея магистерского образования, с предоставлением им полной стипендии. Каждому из этих студентов была предоставлена стипендия от университета США в размере свыше 100 000 долларов США. Они будут обучаться в направлении «Кибербезопасность» специальности «Компьютерные науки».

Несмотря на то, что каждый из этих студентов был одновременно принят в несколько университетов, Хаган Керимов выбрал Университет штата Юта (University of Utah), Санан Гасанов выбрал Университет Центральной Флориды (University of Central Florida), а Иса Джафаров – Городской университет Нью-Йорка (City University of New York).

Следует отметить, что все трое студентов поступили в Бакинскую высшую школу нефти в 2017 году с высокими баллами и сейчас, помимо учебы, работают в различных компаниях.

Хаган Керимов поступил БВШН на специальность «Инженерия автоматизации процессов» с 695 баллами. Он работает в качестве специалиста по утечкам (Penetration tester) в ирландской компании Cyrex. Студент БВШН удостоен стипендии в размере 122 320 долларов США от Университета штата Юта. Помимо этого университета, он получил предложение от УниверситетаПенсильвании.

Санан Гасанов поступил в Бакинскую высшую школу нефти на специальность «Инженерия автоматизации процессов» с 685 баллами. Он работает в качестве специалиста по утечкам в компании Azerconnect, а также сотрудничает с украинской компанией Eska Global на контрактной основе. Помимо Университета Центральной Флориды, Санан также получил предложения от Огайского университета, Вашингтонского университета и Техасского университета в Арлингтоне. Студент БВШН получил стипендию от Университета Центральной Флориды в размере 125 000 долларов США.

Иса Джафаров поступил в БВШН с 695 баллами. В настоящее время он работает в качестве специалиста по информационной безопасности в Bank Respublika и специалиста по утечкам (Penetration tester) в компании Cyrex. Помимо Городского университета Нью-Йорка, Иса получил предложения от Университета Колорадо, Университета Алабамы и Колорадскойгорной школы. Стипендия, которую он получил от Городского университета Нью-Йорка, составила 135 000 долларов США.