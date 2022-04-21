Метанольный завод SOCAR в I квартале экспортировал метанола почти на $37 млн

ООО «SOCAR Methanol» компании SOCAR в I-ом квартале 2022 года произвело 147 тыс. тонн метанола, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
При этом по состоянию на 1 апреля на складе предприятия имеется 40,3 тыс. тонн готовой продукции.
Согласно данным Государственного таможенного комитета, SOCAR Methanol в отчетный период экспортировал 115 тыс. 841 тонну метанола на сумму $37 млн 69,12 тыс. Доля метанола в общем объеме экспорта из Азербайджана за отчетный период составит 0,46%, в объеме экспорта ненефтяной продукции – 5,1%.
Как сообщалось, в январе 2021 года ООО «SOCAR Methanol» не осуществлял ни производства, ни экспорта метанола ввиду остановки на капитальный ремонт. Завод возобновил свою деятельность в мае 2021 года.
Азербайджанский метанольный завод в Гарадагском районе Баку был построен компанией AzMeCo. Инвестиции AzMeCo в строительство завода составили около $500 млн. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метилового спирта в год.
SOCAR приобрела завод за 810 млн манатов у ЗАО "Аграркредит", получившего предприятие в свое распоряжение от Международного банка Азербайджана по решению суда.
Н.Аббасова
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