AzerTelecom и Sparkle будут сотрудничать в рамках проекта «Цифровой шелковый путь»

Sparkle, первый международный поставщик услуг в Италии и один из ведущих мировых операторов и компания AzerTelecom, ведущий оптовый телекоммуникационный оператор Азербайджана подписали Меморандум о взаимопонимании для установления сотрудничества в рамках проекта «Цифровой Шелковый Путь», целью которого является создание цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией посредством Азербайджан.

Выбранный в качестве одного из пяти лучших стратегических инфраструктурных проектов в Азии на форуме Global Strategic Infrastructure Leadership Forum в 2020 году, проект «Digital Silk Way» (Цифровой шелковый путь) инициированный со стороны NEQSOL Holding и реализуемый компанией AzerTelecom служит развитию информационных технологий и цифровой экосистемы в стране, а также превращению Азербайджана в цифровой центр региона.

В рамках документа, подписанного на полях глобального телекоммуникационного мероприятия «Capacity Middle East 2022», стороны договорились оценить новые бизнес-возможности, изучить возможность совместного создания и управления новым сквозным коридором пропускной способности между Центральной Азией и Европой, а также использовать существующую магистральную инфраструктуру Sparkle, простирающуюся от Турции до Италии и далее до всех основных европейских узлов.

«Проект «Цифровой шелковый путь» открывает новые возможности для регионального сотрудничества в сфере телекоммуникаций. Это позволяет создать новый цифровой маршрут, который будет кратчайшим между Европой и Азией. Мы считаем, что наше сотрудничество с Sparkle, которая проявляет большой интерес к новому маршруту, будет выгодным для наших компаний и будет способствовать ускорению цифровизации в регионе», - сказал Председатель совета директоров компании AzerTelecom Фуад Аллахвердиев.

«В контексте отрасли, где сотрудничество между операторами является ключевым, мы особенно рады присоединиться к проекту «Цифровой шелковый путь» с AzerTelecom на этом новом пути между Европой и Азией, который диверсифицирует, при этом улучшая производительность, существующие маршруты, отвечая на растущую потребность в устойчивости и безопасности в глобальных цифровых коммуникациях», — сказала Элизабетта Романо, Главный исполнительный директор Sparkle.

Об AzerTelecom

AzerTelecom, входящий в международную группу компаний NEQSOL Holding, является ведущим оптовым телекоммуникационным оператором в Азербайджане, соединяя страну с международной сетью интернета. NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в восьми странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях. Более подробную информацию об AzerTelecom можно получить подписавшись на профили компании в Twitter и LinkedIn или посетив страницу www.azertelecom.az

О Sparkle

Sparkle является полностью принадлежащим TIM Group глобальным оператором, первым международным поставщиком услуг в Италии и одним из ведущих в мире, с собственной магистралью из более чем 600.000 км оптоволокна, охватывающего Европу, Африку, Америку и Азию. Используя свои глобальные IP, Дата, облачные сервисы, Дата Центр, мобильные данные и голосовые платформы, Sparkle предлагает полный спектр ИКТ-решений для предприятий, интернет сервис провайдеров, OTT, медиа- и контент-плееров, поставщиков услуг приложений, а также операторов фиксированной и мобильной связи. Его отдел продаж активен по всему миру и работает в 32 странах. Подробнее о Sparkle можно узнать посетив профили компании в Twitter и LinkedIn или на сайте tisparkle.com.