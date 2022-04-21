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Финансы 21.04.2022 11:03

Проверки Счетпалаты Азербайджана в 2021г обеспечили возврат свыше 34 млн манатов

Счетная палата Азербайджана в 2021 году провела 46 контрольных мероприятий против 41 в 2020 году.

Согласно отчету палаты о деятельности в 2021 году, в отчетном году ведомство планировало провести 50 проверок.

На основании проведенных контрольных мероприятий были выявлены нарушения на сумму в 80,1 млн манатов (в 2020г - 130,3 млн манатов).

При этом по оценкам палаты из общего объема выявленных нарушений 35,7 млн манатов подлежат восстановлению, тогда как 44,4 млн манатов будет сложно взыскать.

По итогам проверок, проведенных в 2021 году, были восстановлены средства в размере 30,8 млн манатов, еще 1,2 млн манатов – по проверкам, проведенным в прошлые годы. Кроме этого, 2,2 млн манатов было выплачено на основании материалов Счетпалаты, направленных в правоохранительные органы Азербайджана.

Таким образом, всего в 2021 году были восстановлены средства в размере 34,2 млн манатов (53,7 млн манатов в 2020 году).

Р.Ахмедов

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Тэги: СЧЕТПАЛАТА, ПРОВЕРКИ, ЭФФЕКТ


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