Проверки Счетпалаты Азербайджана в 2021г обеспечили возврат свыше 34 млн манатов

Счетная палата Азербайджана в 2021 году провела 46 контрольных мероприятий против 41 в 2020 году.
Согласно отчету палаты о деятельности в 2021 году, в отчетном году ведомство планировало провести 50 проверок.
На основании проведенных контрольных мероприятий были выявлены нарушения на сумму в 80,1 млн манатов (в 2020г - 130,3 млн манатов).
При этом по оценкам палаты из общего объема выявленных нарушений 35,7 млн манатов подлежат восстановлению, тогда как 44,4 млн манатов будет сложно взыскать.
По итогам проверок, проведенных в 2021 году, были восстановлены средства в размере 30,8 млн манатов, еще 1,2 млн манатов – по проверкам, проведенным в прошлые годы. Кроме этого, 2,2 млн манатов было выплачено на основании материалов Счетпалаты, направленных в правоохранительные органы Азербайджана.
Таким образом, всего в 2021 году были восстановлены средства в размере 34,2 млн манатов (53,7 млн манатов в 2020 году).
Р.Ахмедов
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