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ТЭК 21.04.2022 11:17

Доходы Азербайджана от деятельности магистральных трубопроводов в 2021г выросли на 31% - до $1,8 млрд

Доходы Азербайджана от деятельности магистральных трубопроводов в 2021 году составили 3 млрд 49,505 млн манатов ($1 млрд 793,8 млн по текущему курсу – ИФ), что на 31,2% выше показателя 2020 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

В частности, доходы от деятельности магистральных нефтепроводов, включая Баку-Тбилиси-Джейхан, составили 1 млрд 197 млн 649,8 тыс. манатов ($704,5 млн – ИФ). По сравнению с показателем 2020 года объем этих доходов увеличился на 6,3%.

Доходы от деятельности магистральных газопроводов Азербайджана составили 1 млрд 851 млн 856 тыс. манатов ($1 млрд 89,33 млн - ИФ), рост – на 54,7%.

По магистральным нефтепроводам в 2021 году было транспортировано 35 млн 18,1 тыс. тонн нефти (рост на 0,9%), газопроводам – 35 млрд 110,9 млн кубометров газа (рост на 18,6%). При этом, в общем объеме прокачки нефти по магистральным нефтепроводам порядка 75,6% транспортировалось по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, а в объеме прокачки газа по магистральным газопроводам 50,2% пришлось на Южно-Кавказскую трубопроводную магистраль (Баку-Тбилиси-Эрзерум –ИФ).

Н.Аббасова

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Тэги: ТРУБОПРОВОДЫ, МАГИСТРАЛЬНЫЕ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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