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СНГ 21.04.2022 11:38

Путин считает штурм ,Азовстали в Мариуполе нецелесообразным

Президент РФ Владимир Путин запретил российским военным штурмовать территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе, но приказал заблокировать его так, "чтобы муха не пролетела".

"Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным, приказываю отменить", - сказал он в четверг на встрече с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

Шойгу доложил главе государства, что российские войска освободили Мариуполь, и что последние силы украинской стороны остались на "Азовстали".

По его словам, "не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам". "Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", - добавил Путин.

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