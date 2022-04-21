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Дальнее зарубежье 21.04.2022 15:34

Джонсон собирается обсудить с Моди отношения Индии с РФ

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что на встрече с индийским коллегой Нарендрой Моди намерен обсудить отношения Дели и Москвы.

"Я думаю, все понимают, у Индии и России исторически сложились другие отношения. Мы должны учитывать это факт. Но, безусловно, я поговорю об этом с Нарендрой Моди", - заявил Джонсон в эфире телеканала Sky News.

При этом глава британского правительства подчеркнул, что в основном беседа с Моди будет сосредоточена на возможностях расширения сотрудничества Великобритании и Индии.

"Мы надеемся к осени заключить еще одно соглашение о свободной торговле ", - сказал Джонсон. Он отметил, что некоторые товары из Великобритании, в том числе медикаменты, будут готовы для выхода на индийский рынок еще до заключения этой сделки.

Джонсон также заявил, что Индия является вторым по объему инвестором в Великобританию.

По словам британского премьера, Великобритания и Индия "разделяют беспокойство по поводу автократий и в мире", а также стремятся "укрепить сотрудничество в сфере безопасности и обороны".

"Мы - демократии, и мы хотим держаться вместе", - сказал Джонсон.

Джонсон в четверг прибыл с двухдневным визитом в Индию. По данным Sky News, британский премьер, как ожидается, предложит Индии помощь по сокращению зависимости от российской нефти и оборонной техники.

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