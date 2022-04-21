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СНГ 21.04.2022 15:05

Минобороны Узбекистана опровергло сообщения о переброске военной техники к афганской границе

В министерстве обороны Узбекистана отреагировали на размещенное в соцсетях видео с военной техникой, которую, как предположили пользователи, перебрасывают на границу с Афганистаном.

"В соответствии с заранее утвержденным графиком производится плановое обслуживание военной техники на ремонтных заводах. На распространившихся видео был запечатлен этот процесс - доставка военной техники после ремонта в части", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В понедельник, 18 апреля, пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов опроверг информацию о ракетном обстреле с территории Афганистана узбекских вооруженных сил.

"Распространяемая некоторыми Telegram-каналами информация о якобы ракетном обстреле с территории Афганистана частей Вооруженных Сил Узбекистана в районе города Термез (близ узбекско-афганской границы) абсолютно не соответствует действительности", - заявил Асадов.

Позднее представитель МИД Афганистана, подчиняющегося сформированному движением "Талибан" правительству Абдул Кахар Балхи также назвал слухами ракетный обстрел узбекского Термеза с афганской территории.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МИНОБОРОНЫ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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