Два человека погибли, 20 пострадали при пожаре в военном институте в Твери

Два человека погибли и более 20 человек обратились за медицинской помощью в результате пожара в здании Центрального исследовательского института Воздушно-космических сил в Твери, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в четверг.

"Произошло возгорание в кабинете здания Центрального исследовательского института ВКС. Два человека погибли, более 20 обратились за помощью к медикам", - сказал источник.

По данным источника, пожару присвоен третий повышенный ранг.