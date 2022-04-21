Стартап Маска по прокладке туннелей Boring Company оценен в $5,7 млрд в ходе инвестраунда

Стартап Илона Маска, основателя Tesla Inc. и SpaceX, занимающийся прокладкой подземных туннелей, Boring Company, привлек в рамках инвестраунда серии С $675 млн.
Как сообщается в пресс-релизе Boring Company, компания получила оценку в $5,675 млрд.
Boring Company занимается строительством сети подземных тоннелей, через которые в будущем люди смогут передвигаться и отправлять грузы между городами на высокоскоростных поездах.
Компания планирует направить привлеченные средства на развитие проекта под названием Loop. Ранее Boring Company сообщала, что технологическое оснащение туннелей в рамках Loop позволит организовать движение поездов, развивающих скорость до 150 миль в час (около 240 км/ч). Однако компания столкнулась с трудностями в достижении этой цели. Максимальная скорость, которой удалось добиться во время тестовых запусков, составила 50 миль в час.
Boring Company также сообщила, что получила одобрение регуляторов на создание сети туннелей протяженностью 29 миль (около 50 км), соединяющих 51 станцию под Лас-Вегасом. Компания назвала этот проект крупнейшим проектом развития подземного транспорта и заявила, что сможет перевозить до 57 тыс. пассажиров в час.
Другим проектом Boring Company является Prufrock, в рамках которого компания производит оборудование для быстрой прокладки подземных туннелей.
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