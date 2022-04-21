Германия передаст Словении бронетехнику, а Любляна поставит Киеву танки T-72

Словения передаст Украине советские танки T-72, взамен Германия поставит Словении танки Marder и бронетранспортеры Fuchs, сообщает немецкое информагентство DPA.

По информации агентства, Украина использует танки T-72, обучать для пользования ими украинских военных не нужно. Танки будут поставлены из запасов Словении, в качестве компенсации Германия предоставит Словении машины своего производства.

Агентство со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщает, что Словения попросила в качестве компенсации более современные машины - танки Leopard 2 и Puma, а также бронетранспортеры Boxer.

Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт подтвердила обмен в эфире телеканала Ntv, но не назвала деталей.