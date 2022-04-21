Взрывное устройство сработало в мечети в Афганистане, погибли 10 человек

В афганском городе Мазари-Шариф прогремел взрыв в шиитской мечети, сообщает в четверг индийский телеканал NDTV. "Взрыв прогремел внутри шиитской мечети, более 25 человек погибли или получили ранения", - передаёт телеканал. По уточненным данным полиции Мазари-Шарифа, погибли 10 человек. Шииты - религиозное меньшинство в Афганистане, они часто становятся мишенью суннитских группировок боевиков, включая ИГИЛ.

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