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Дальнее зарубежье 21.04.2022 15:54

Взрывное устройство сработало в мечети в Афганистане, погибли 10 человек

В афганском городе Мазари-Шариф прогремел взрыв в шиитской мечети, сообщает в четверг индийский телеканал NDTV.

"Взрыв прогремел внутри шиитской мечети, более 25 человек погибли или получили ранения", - передаёт телеканал.

По уточненным данным полиции Мазари-Шарифа, погибли 10 человек.

Шииты - религиозное меньшинство в Афганистане, они часто становятся мишенью суннитских группировок боевиков, включая ИГИЛ.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ, МЕЧЕТЬ, ЖЕРТВЫ


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