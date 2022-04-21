Нефть продолжает дорожать

Нефтяные котировки демонстрируют рост в четверг на опасениях сокращения предложения на мировом рынке, а также после выхода данных о резком снижении запасов топлива в США.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:39 дорожают на $1,17 (1,1%) - до $107,97 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,82 (0,8%) - до $103,01 за баррель.

Добыча в Ливии упала из-за политических протестов, в то время как страны Европы продолжают обсуждать возможность ограничения импорта российских энергоресурсов. Так, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в среду, что Германия до конца года полностью откажется от импорта российской нефти.

Тем временем накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,02 млн баррелей, максимальными темпами с января 2021 года. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста запасов на 3 млн баррелей.

"Повышение загруженности НПЗ, низкий импорт и активный экспорт стали причинами столь резкого снижения запасов, - отметил аналитик Kpler Мэтт Смит. - Экспорт главным образом растет за счет поставок в Европу".

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 185 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго США. Добыча нефти в стране выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 11,9 млн б/с.