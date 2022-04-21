Azer-Turk Bank увеличил в I квартале активы на 8%

Азербайджано-турецкий «Azer-Turk Bank» увеличил в первом квартале 2022 года активы на 7,8% - до 439,272 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель на 31 марта 2022 года составил 245,098 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2021 года на 4,9% - ИФ). При этом портфель по потребительским кредитам оценивается в 83,716 млн манатов (рост на 7,8%), по бизнес-кредитам – 43,636 млн манатов (спад на 5%), по кредитам с операциями с недвижимостью – 117,746 млн манатов (рост на 7,1%).
Обязательства банка равны 381,746 млн манатов (рост на 9%). Депозитный портфель составляет 201,127 млн манатов (спад на 3,1%), в том числе вклады физических лиц – 95,014 млн манатов (рост на 1%).
Капитал банка равен 57,526 млн манатов (рост на 1%), уставный капитал - 50 млн манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности января-марта 2022 года составила 226 тыс. манатов (спад в 2,3 раза).
Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года. Основным акционером является Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigorta" и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни "Qala Heyat Sigorta".
Х.Насирзаде
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