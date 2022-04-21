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Финансы 21.04.2022 19:15

Центробанк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 17%

Правление Центрального банка Узбекистана на заседании в четверг приняло решение сохранить основную ставку на уровне 17%, сообщает пресс-служба ЦБ.

Регулятор 17 марта "на фоне высокой неопределенности и напряженности во внешнеэкономических условиях" повысил основную ставку до 17% годовых с 14% (на данном уровне ставка держалась с 11 сентября 2020 года).

Как отметил регулятор, меры по ужесточению денежно-кредитных условий и обеспечению стабильности на валютном рынке служат снижению возникающего давления и сбалансированию тенденций на валютном и денежном рынках со второй половины марта.

Как сообщается, с учетом внешнеэкономической ситуации Центральный банк Узбекистана условно обновил макроэкономические прогнозы в рамках базового и рискового сценариев.

Согласно базовому сценарию, инфляция на конец года ожидается на уровне 12-14% (прогноз в начале года - 8-9%) под влиянием факторов предложения, связанных с импортом инфляции, производством, логистикой и поставками.

Снижение экономической активности у основных торговых партнеров, колебания курсов национальных валют и миграционные потоки создают вероятность того, что в текущем году объем денежных переводов будет на 18-25% ниже чем в прошлом.

В связи с изменением динамики валового внешнего и внутреннего спроса, относительно высоким дефлятором и влиянием фискальных условий реальный рост ВВП в стране по итогам 2022 года ожидается на уровне 3,5-4,5% (прогноз начала года - 5,5-6,5%).

Следующее заседание правления Центрального банка Узбекистана по вопросу основной ставки назначено на 9 июня 2022 года.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЦЕНТРОБАНК, СТАВКА

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