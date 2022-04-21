Германия сократила экспорт товаров в Россию в марте на 58% - Destatis

Германия сократила экспорт товаров в Россию в марте на 57,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года из-за санкций и различных экспортных ограничений, свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).
В связи с этим Россия в прошлом месяце опустилась на 12-е место среди крупнейших экспортных направлений Германии за пределами Евросоюза. В феврале она была на 5-м месте.
В целом Германия увеличила экспорт в страны за пределами ЕС в марте с поправкой на календарные и сезонные факторы на 3% в годовом выражении, до 52,8 млрд евро. По сравнению с февралем объем экспорта упал на 7,2%.
Поставки немецких товаров в Китай в прошлом месяце уменьшились на 1% по сравнению с мартом 2021 года на фоне жестких карантинных мер, введенных Пекином для сдерживания распространения коронавируса, до 10,2 млрд евро.
Экспорт в США вырос на 21%, до 13,5 млрд евро, в Японию - увеличился на 13,7%, в Турцию - на 8,3%, в Великобританию - уменьшился на 0,3%.
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