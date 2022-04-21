Bank Respublika разместит облигации на 15 млн манатов

Азербайджанский «Bank Respublika» планирует размещение облигаций на 15 млн манатов, сообщает Бакинская фондовая биржа (БФБ).

«Решением Листинговой комиссии 21 апреля 2022 года БФБ облигации ОАО Bank Respublika на 15 млн манатов включены в листинг в сегменте стандартного рынка», - отмечается в информации.

Эмиссия разделена на 15 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу.

Срок обращения облигаций - 2 года, купонный доход – 8,5% годовых (купонная выплата – раз в 6 месяцев).

Средства, привлеченные от размещения облигаций, банк направит на расширение кредитного портфеля и на финансирование ряда проектов.

Как сообщалось ранее, Bank Respublika в феврале 2022 года разместил облигации на 15 млн манатов. В ходе аукциона 8 инвесторов представили 8 заявок. Общая сумма поданных заявок составила 17 млн 283 тыс. манатов. По итогам аукциона был размещен весь объем выставленных облигаций - 15 млн манатов. Эмиссия была разделена на 15 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу. Срок обращения облигаций - 2 года, купонный доход - 8,5% годовых (купонная выплата - раз в 6 месяцев).

Bank Respublika создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии Инвестиционная Корпорация DEG, член банковской группы KfW, и SIDT, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe. Основным акционером банка является предприниматель Натиг Гулиев (доля в капитале на конец 2020 года – 67,7502%).

А.Азизов