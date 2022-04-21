TuranBank увеличил в I квартале активы на 5%

Азербайджанский "TuranBank" в январе-марте 2022 года увеличил активы на 5,1% - до 751,594 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 31 марта 2022 года равен 456,965 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2021г на 4,7% - ИФ). В том числе, портфель по бизнес-кредитам оценивается в 274,499 млн манатов (рост на 3,7%), потребительским кредитам – 99,954 млн манатов (рост на 8%).
Обязательства банка составили 663,249 млн манатов (рост на 5,6%).
Депозитный портфель банка составил 432,214 млн манатов (рост на 3,5%), в том числе вклады физлиц – 276,594 млн манатов (рост на 7,4%).
Капитал банка на конец марта 2022 года равен 88,345 млн манатов (рост на 1,5%), уставный капитал - 80,005 млн манатов (рост на 6,7%).
По итогам первого квартала 2022 года чистая прибыль банка составила 1 млн 13 тыс. манатов, что в 9,6 раза больше показателя аналогичного периода 2021 года.
ТuranBank приступил к деятельности в июне 1992 года. Его акционерами являются 29 юридических и физических лиц.
Х.Насирзаде
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