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Дальнее зарубежье 21.04.2022 18:44

Премьер Эстонии призывает Германию и союзников предоставить Украине больше тяжелых вооружений

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) выступает за то, чтобы Украина получала от западных партнеров больше тяжелых вооружений и другой военной помощи.

"Нам срочно нужно направить в Украину больше помощи, особенно тяжелых вооружений", - заявила Каллас на встрече в четверг в Таллине с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

По ее утверждению, Германии принадлежит ведущая роль в прекращении военных действий на Украине.

Премьер-министра Эстонии цитирует пресс-служба правительства.

Согласно сообщению, на встрече также обсуждалась важность следующего пакета антироссийских санкций ЕС, в центре внимания которого должны быть энергоносители.

Каллас попросила Германию поддержать предложение о создании счета условного депонирования российских финансов, с которого можно будет восстанавливать Украину. "Отложите деньги на восстановление Украины", - призвала премьер.

Она также подчеркнула важность ускоренного предоставления Украине статуса страны-кандидата в Европейский Союз. "Украина подала первую часть анкеты, которую необходимо заполнить, чтобы стать страной-кандидатом в ЕС. Важно, чтобы все необходимые шаги в процессе вступления в Евросоюз были предприняты быстро - лидеры ЕС соберутся в июне, чтобы обсудить этот вопрос", - сказала Каллас.

Каллас и Бербок также обсудили вопросы сотрудничества в области обороны и подготовки к саммиту НАТО в Мадриде.

По словам премьер-министра Эстонии, в центре внимания мадридской встречи должны быть решения, отражающие изменившуюся ситуацию с безопасностью в Европе. "Нам нужны конкретные решения НАТО по усилению обороны и сдерживанию НАТО. Как восточное крыло НАТО, мы хотим, чтобы в Эстонии было больше войск, самолетов и кораблей союзников", - сказала Каллас.

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