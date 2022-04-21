В Азербайджане за сутки коронавирус выявлен у 33 человек, один умер

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 33 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 445, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Днем ранее был зарегистрирован 21 случай.
За сутки скончался один человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 707 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 603 человека (+ 19 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 135 человек.
За сутки медики провели 4 тыс. 472 теста на коронавирус против 4 тыс. 522 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 785 тыс. 398 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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