В Азербайджане за сутки коронавирус выявлен у 33 человек, один умер

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 33 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 445, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее был зарегистрирован 21 случай.

За сутки скончался один человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 707 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 603 человека (+ 19 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 135 человек.

За сутки медики провели 4 тыс. 472 теста на коронавирус против 4 тыс. 522 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 785 тыс. 398 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков