Лидеры Германии, Испании и Португалии призвали французов голосовать за Макрона

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министры Испании и Португалии Педро Санчес и Антониу Кошта в совместном заявлении высказались в поддержку кандидатуры Эмманюэля Макрона во втором туре президентских выборов во Франции, который пройдет 24 апреля.
Заявление опубликовано в четверг в газете Le Monde,
"Выбор, стоящий перед французским народом, имеет решающее значение для Франции и для всех нас в Европе", - подчеркивают социал-демократы Шольц, Санчес и Кошта.
"Это выбор между кандидатом-демократом, который считает, что Франция сильнее в мощном и самостоятельном Европейском союзе, и ультраправым кандидатом, который открыто выступает на стороне тех, кто нападает на нашу свободу и нашу демократию - фундаментальные ценности, исходящие непосредственно от французского Просвещения", - подчеркивают главы правительств трех стран Евросоюза.
По их мнению, "только вместе мы можем поддерживать наше процветание и нашу социальную модель".
"Только вместе мы можем изменить характер глобализации и придать ей более человеческое лицо. И только вместе мы можем защитить мир и международный порядок, которые сегодня подвергаются нападению. Вот почему нам нужна Франция на нашей стороне. Франция, которая неоднократно была маяком демократии и братства для Европы и всего мира. Франция, которая приняла беженцев, спасавшихся от диктатур Франко и Салазара", - говорится в обращении трех европейских лидеров.
По их словам, "именно такая Франция также включена в бюллетени для голосования 24 апреля". Они выражают надежду, что граждане Французской Республики выберут ее.
Алиев ознакомился с ходом капремонта административного здания в Шуше
Президент Алиев посещает Карабахский регион Азербайджана
Азербайджан отправит в Украину очередную партию гуманитарной помощи
TuranBank увеличил в I квартале активы на 5%
Bank Respublika разместит облигации на 15 млн манатов
В Азербайджане за сутки коронавирус выявлен у 33 человек, один умер
Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире сохраняют тенденцию к падению с конца марта - ВОЗ
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 507 млн - университет Хопкинса
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
AzerTelecom и Sparkle будут сотрудничать в рамках проекта «Цифровой шелковый путь»
Университеты США предоставили троим студентам Бакинской высшей школы нефти докторские стипендии на сумму более 100 тысяч долларов
Yelo Bank вместе с детьми в реабилитационном центре сделали домики для птиц
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ