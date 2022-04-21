Лидеры Германии, Испании и Португалии призвали французов голосовать за Макрона

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министры Испании и Португалии Педро Санчес и Антониу Кошта в совместном заявлении высказались в поддержку кандидатуры Эмманюэля Макрона во втором туре президентских выборов во Франции, который пройдет 24 апреля.

Заявление опубликовано в четверг в газете Le Monde,

"Выбор, стоящий перед французским народом, имеет решающее значение для Франции и для всех нас в Европе", - подчеркивают социал-демократы Шольц, Санчес и Кошта.

"Это выбор между кандидатом-демократом, который считает, что Франция сильнее в мощном и самостоятельном Европейском союзе, и ультраправым кандидатом, который открыто выступает на стороне тех, кто нападает на нашу свободу и нашу демократию - фундаментальные ценности, исходящие непосредственно от французского Просвещения", - подчеркивают главы правительств трех стран Евросоюза.

По их мнению, "только вместе мы можем поддерживать наше процветание и нашу социальную модель".

"Только вместе мы можем изменить характер глобализации и придать ей более человеческое лицо. И только вместе мы можем защитить мир и международный порядок, которые сегодня подвергаются нападению. Вот почему нам нужна Франция на нашей стороне. Франция, которая неоднократно была маяком демократии и братства для Европы и всего мира. Франция, которая приняла беженцев, спасавшихся от диктатур Франко и Салазара", - говорится в обращении трех европейских лидеров.

По их словам, "именно такая Франция также включена в бюллетени для голосования 24 апреля". Они выражают надежду, что граждане Французской Республики выберут ее.