P&G предупредил о рисках для продолжения бизнеса в РФ из-за санкций и других ограничений

Американская Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, предупредила о рисках для продолжения бизнеса в России из-за санкций и других ограничений.
"В России мы можем оказаться неспособны продолжать сокращенные операции на текущем уровне из-за санкций и контрсанкций, денежного, валютного контроля, контроля платежей, ограничений доступа к финансовым институтам, проблем с поставками и транспортировкой. Наши поставщики, дистрибьютеры и розничные клиенты также пострадали от войны, и их способность продолжать деятельность может также негативно сказаться на наших операциях или продажах наших продуктов", - говорится в отчетности компании.
В целом дополнительное негативное влияние на выручку, прибыль и денежный поток P&G может оказать эскалация ситуации, включая, помимо других последствий, экономический спад в некоторых соседних странах или глобально из-за инфляционного давления и роста стоимости цепочки поставок, предупредила компания.
В марте P&G объявила, что приостанавливает новые инвестиции в России, а также рекламную, медийную активность и промо-кампании. Кроме того, компания значительно сокращает ассортимент в РФ и сосредоточится на базовых товарах в сфере здоровья, гигиены и персонального ухода.
"Трудно предсказать дальнейшее влияние на компанию из-за высокой неопределенности в отношении хода войны, ее длительности и конечного итога", - отмечается в отчете.
В пресс-службе P&G в Восточной Европе отметили, что компания не объявляла "о каких-либо изменениях нашей изначальной позиции, обозначенной в начале марта".
"P&G адаптировала и продолжит адаптировать свой бизнес в соответствии с постоянно меняющейся ситуацией. Мы уже перестроили нашу операционную деятельность в России, в том числе значительно сократили продуктовый портфель, чтобы сосредоточиться на повседневных товарах первой необходимости для здоровья, гигиены и персонального ухода, прекратили новые капиталовложения и приостановили всю медийную, рекламную и промоактивность", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
В России P&G принадлежат две фабрики, балансовая стоимость которых составляет $250 млн. В РФ у компании 2,5 тыс. сотрудников. В 2021 году на российский бизнес пришлось менее 2% выручки P&G и менее 1% чистой прибыли.
Procter & Gamble начала деятельность в 1837 году как небольшой семейный бизнес по производству мыла и свечей в городе Цинциннати (штат Огайо). В настоящее время портфель компании состоит примерно из 10 продуктовых категорий и около 65 торговых марок, которые продаются почти в 70 странах.
Основные направления деятельности P&G - производство потребительских товаров в следующих основных категориях: косметические и парфюмерные средства, товары личной гигиены, хозяйственные товары, товары для здоровья, средства для ухода за детьми, а также бритвенные принадлежности. Среди наиболее известных торговых марок Pampers, Tide, Ariel, Fairy, Always, Oral-B, Olay, Tampax, Old Spice, Pantene, Head & Shoulders, Fusion, Gillette, Venus, Braun и др.
Как заявил в четверг замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, P&G пока не уведомлял об уходе с российского рынка, запасов сырья и товаров на складах хватит на три месяца, а с учетом стабилизации рубля компания снижает цены на свою продукцию.
"Procter & Gamble пока не заявлял о своем уходе, мы с коллегами в очень плотном контакте. Они, действительно, занимают большую долю рынка по большому спектру продукции <...> Надо сказать, что мы недавно получили от них письмо о том, что они с учетом того, что произошла стабилизация национальной валюты, снижают цены на свою продукцию. Плюс у них запасы по сырью и по готовым изделиям сегодня на складах почти на три месяца, плюс есть запасы в торговых сетях. То есть мы в этом плане достаточно уверенно себя чувствуем, как минимум на 5-6 месяцев", - сказал Евтухов в ходе прямого эфира на площадке "Народного фронта".
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