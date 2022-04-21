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Туризм 21.04.2022 21:15

Индия введет визы для занимающихся аюрведой и йогой туристов

Власти Индии планируют запустить специальные визы для иностранцев, которые приедут для оздоровления, занятия аюрведой или в рамках йога-туров, сообщает газета The Indian Express.

"Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о планах по запуску специальных виз для иностранных туристов, которые хотят воспользоваться услугами традиционной медицины - аюрведой, йогой и натуропатией, юнани, сиддхи и гомеопатией", - пишет издание.

Как отмечает газета, эта инициатива - часть правительственной кампании Heal In India, направленной на развитие медицинского туризма в Индии.

Виза будет называться Ayush visa, однако пока ни стоимость, ни сроки ее запуска не известны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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