Индия введет визы для занимающихся аюрведой и йогой туристов

Власти Индии планируют запустить специальные визы для иностранцев, которые приедут для оздоровления, занятия аюрведой или в рамках йога-туров, сообщает газета The Indian Express.

"Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о планах по запуску специальных виз для иностранных туристов, которые хотят воспользоваться услугами традиционной медицины - аюрведой, йогой и натуропатией, юнани, сиддхи и гомеопатией", - пишет издание.

Как отмечает газета, эта инициатива - часть правительственной кампании Heal In India, направленной на развитие медицинского туризма в Индии.

Виза будет называться Ayush visa, однако пока ни стоимость, ни сроки ее запуска не известны.