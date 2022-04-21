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Туризм 21.04.2022 20:01

Власти Петербурга ожидают более 5 млн туристов в 2022г, Азербайджан в числе потенциально привлекательных стран

Власти Петербурга рассчитывают, что город примет по итогам 2022 года более 5 млн туристов, сообщил глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев на пресс-конференции в "Интерфаксе" в четверг.

Ведомство оперирует несколькими прогнозами в связи с динамичностью ситуации, согласно самому минимальному - турпоток составит от 3 до 5 млн человек, уточнил Корнеев.

"Основной прогноз: от 5 до 6 миллионов - это работа с российскими туристами в благоприятной ситуации, в том числе с учетом пандемии. Выше 6 миллионов - мы не знаем, как будет развиваться ситуация в мире, в том числе с пандемией, это я уже говорю про иностранный туристский поток. Но могу сказать следующее: в 2019 году, до пандемии, иностранных туристов было чуть больше половины (в Петербурге), из этих 5,5 млн иностранных туристов 60% были гостями из стран, которые не присоединились к санкциям", - сказал Корнеев.

На первом месте, по его словам, оказался Китай, далее следовали страны Ближнего Востока, Иран, Индия, Вьетнам, другие государства Азии и Латинской Америки. Корнеев отметил, в частности, важность для города туристов из арабских стран, так как они, как правило, оставляют высокий средний чек, приезжая надолго с семьями. Страны СНГ, включая Казахстан и Азербайджан, тоже являются интересными потенциальными рынками для Петербурга.

Как сообщалось, до пандемии коронавируса, в 2019 году, Петербург принял 10,5 млн туристов, из них 5,5 млн составляли иностранцы, которые принесли 60% оборота всей туристской сферы города. В 2021 году в Петербург приехали 250 тысяч зарубежных гостей, а также 5,8 млн российских туристов. Тем не менее за прошлый год путешественники принесли в городскую экономику 234 млрд рублей.

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