Власти Петербурга ожидают более 5 млн туристов в 2022г, Азербайджан в числе потенциально привлекательных стран

Власти Петербурга рассчитывают, что город примет по итогам 2022 года более 5 млн туристов, сообщил глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев на пресс-конференции в "Интерфаксе" в четверг.
Ведомство оперирует несколькими прогнозами в связи с динамичностью ситуации, согласно самому минимальному - турпоток составит от 3 до 5 млн человек, уточнил Корнеев.
"Основной прогноз: от 5 до 6 миллионов - это работа с российскими туристами в благоприятной ситуации, в том числе с учетом пандемии. Выше 6 миллионов - мы не знаем, как будет развиваться ситуация в мире, в том числе с пандемией, это я уже говорю про иностранный туристский поток. Но могу сказать следующее: в 2019 году, до пандемии, иностранных туристов было чуть больше половины (в Петербурге), из этих 5,5 млн иностранных туристов 60% были гостями из стран, которые не присоединились к санкциям", - сказал Корнеев.
На первом месте, по его словам, оказался Китай, далее следовали страны Ближнего Востока, Иран, Индия, Вьетнам, другие государства Азии и Латинской Америки. Корнеев отметил, в частности, важность для города туристов из арабских стран, так как они, как правило, оставляют высокий средний чек, приезжая надолго с семьями. Страны СНГ, включая Казахстан и Азербайджан, тоже являются интересными потенциальными рынками для Петербурга.
Как сообщалось, до пандемии коронавируса, в 2019 году, Петербург принял 10,5 млн туристов, из них 5,5 млн составляли иностранцы, которые принесли 60% оборота всей туристской сферы города. В 2021 году в Петербург приехали 250 тысяч зарубежных гостей, а также 5,8 млн российских туристов. Тем не менее за прошлый год путешественники принесли в городскую экономику 234 млрд рублей.
Алиев ознакомился с ходом капремонта административного здания в Шуше
Президент Алиев посещает Карабахский регион Азербайджана
Азербайджан отправит в Украину очередную партию гуманитарной помощи
P&G предупредил о рисках для продолжения бизнеса в РФ из-за санкций и других ограничений
Норвегия в марте сократила добычу углеводородов на 6,4%
Германия сократила экспорт товаров в Россию в марте на 58% - Destatis
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
В Восточном Зангезуре и Карабахе строится 9 водохранилищ
Режим ЧП в Молдове продлен на 2 месяца из-за событий в соседней Украине
Большинство шведов поддерживают вступление страны в НАТО - опрос
Байден сообщил о новой программе приема украинских беженцев в США
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
AzerTelecom и Sparkle будут сотрудничать в рамках проекта «Цифровой шелковый путь»
Университеты США предоставили троим студентам Бакинской высшей школы нефти докторские стипендии на сумму более 100 тысяч долларов
Yelo Bank вместе с детьми в реабилитационном центре сделали домики для птиц
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ