Королева Елизавета II отмечает 96-й день рождения

Британской королеве Елизавете II в четверг исполнилось 96 лет, она отмечает день рождения в своем поместье в Сандрингемском дворце.
"С днем рождения, Ваше Величество!" - говорится в сообщении британской королевской семьи, размещенном в соцсетях.
Сообщение сопроводили фотографией, на которой запечатлена Елизавета в двухлетнем возрасте, которая тогда еще была принцессой.
"Тогда, в 1928 году, никто и подумать не мог, что она станет королевой, и в этом году Ее Величество отмечает платиновый юбилей - первый в британской истории", - отметили в королевской семье.
Накануне аккаунт королевской семьи в твиттере опубликовал в честь дня рождения Елизаветы II новую фотографию королевы с ее любимыми пони - Байбек Кэти и Байбек Найтингейл. Снимок сделан в марте.
Как сообщает телеканал CNN, королева празднует день рождения в узком кругу в своем частном доме - Сандрингемском дворце. Другие СМИ отмечают, что в честь праздника состоятся орудийные салюты.
Принц Уильям и его супруга, герцогиня Кембриджская Кейт, также поздравили королеву в соцсетях.
"Желаем сегодня Ее Величеству Королеве счастливого 96-го дня рождения", - говорится в сообщении пары.
Принц Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуолльская, опубликовали похожее поздравление.
При этом официальный день рождения Елизаветы II традиционно отмечают в июне. Именно тогда состоятся основные торжества, в том числе и в связи с нынешним платиновым юбилеем королевы.
Елизавета II взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. Именно в тот день скончался ее отец - король Георг VI. За период ее правления в Великобритании сменились 14 премьер-министров - от Уинстона Черчилля до Бориса Джонсона.
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