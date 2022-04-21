Байден: США способны снабжать Украину вооружением в течение длительного времени

США способны поставлять Украине вооружения в течение длительного времени, заявил в четверг президент США Джо Байден.

"Мы располагаем возможностями делать это на протяжении долгого времени", - сказал он, отвечая на вопрос журналистки, как долго США смогут сохранять нынешний темп и уровень поставок вооружения на Украину.

Байден также отметил, что в создавшейся ситуации США и их партнерам важно добиваться сохранения единства в вопросе помощи Украине и противостояния России.