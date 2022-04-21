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СНГ 21.04.2022 18:50

Байден: США способны снабжать Украину вооружением в течение длительного времени

США способны поставлять Украине вооружения в течение длительного времени, заявил в четверг президент США Джо Байден.

"Мы располагаем возможностями делать это на протяжении долгого времени", - сказал он, отвечая на вопрос журналистки, как долго США смогут сохранять нынешний темп и уровень поставок вооружения на Украину.

Байден также отметил, что в создавшейся ситуации США и их партнерам важно добиваться сохранения единства в вопросе помощи Украине и противостояния России.

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Тэги: США, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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