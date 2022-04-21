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СНГ 21.04.2022 19:01

Байден призывает РФ создать гумкоридоры для выхода людей из Мариуполя

Президент США Джо Байден призвал РФ обеспечить гуманитарные коридоры для людей, желающих покинуть Мариуполь.

"Одно совершенно ясно: им нужно разрешить создание гуманитарных коридоров, чтобы люди смогли оттуда выбраться", - сказал он в четверг в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста.

Комментируя обстановку в Мариуполе, Байден отметил, что "остаются вопросы насчет того, действительно ли они контролируют Мариуполь".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее в четверг доложил президенту Владимиру Путину, что "вооруженными силами Российской Федерации и силами народной милиции Донецкой народной республики освобожден Мариуполь", и что последние силы украинской стороны остались на "Азовстали".

Путин на встрече с Шойгу запретил российским военным штурмовать территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе, но приказал заблокировать его так, "чтобы муха не пролетела".

"Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным, приказываю отменить", - сказал Путин.

"Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, а в данном случае тем более, о сохранении жизней и здоровья наших солдат и офицеров", - пояснил Путин.

По его словам, "не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам".

"Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", - добавил Путин.

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Тэги: США, БАЙДЕН, МАРИУПОЛЬ


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