Норвегия в марте сократила добычу углеводородов на 6,4%

Норвегия в марте снизила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 6,4% относительно того же месяца предыдущего года - до 1,96 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).

В феврале, согласно уточненным данным, производство составляло 1,998 млн б/с. Таким образом, за прошлый месяц оно уменьшилось на 1,9%.

Продажи природного газа в марте составили 10,4 млрд кубометров, что на 0,7 млрд кубометров выше показателя месяцем ранее.

Среднесуточная добыча нефти составляла в среднем 1,744 млн баррелей, что на 2,1% меньше февральского объема и на 1,8% ниже производства за тот же месяц годом ранее. NPD прогнозировал 1,852 млн б/с.

Общий объем добычи в Норвегии в первом квартале, согласно предварительным расчетам, составил около 59,1 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 25,1 млн кубометров пришлось на нефть и 30,8 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 0,2 млн кубометров н.э. ниже показателя за аналогичный период 2021 года, говорится в сообщении.