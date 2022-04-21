Норвегия в марте сократила добычу углеводородов на 6,4%

Норвегия в марте снизила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 6,4% относительно того же месяца предыдущего года - до 1,96 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).
В феврале, согласно уточненным данным, производство составляло 1,998 млн б/с. Таким образом, за прошлый месяц оно уменьшилось на 1,9%.
Продажи природного газа в марте составили 10,4 млрд кубометров, что на 0,7 млрд кубометров выше показателя месяцем ранее.
Среднесуточная добыча нефти составляла в среднем 1,744 млн баррелей, что на 2,1% меньше февральского объема и на 1,8% ниже производства за тот же месяц годом ранее. NPD прогнозировал 1,852 млн б/с.
Общий объем добычи в Норвегии в первом квартале, согласно предварительным расчетам, составил около 59,1 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 25,1 млн кубометров пришлось на нефть и 30,8 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 0,2 млн кубометров н.э. ниже показателя за аналогичный период 2021 года, говорится в сообщении.
Алиев ознакомился с ходом капремонта административного здания в Шуше
Президент Алиев посещает Карабахский регион Азербайджана
Азербайджан отправит в Украину очередную партию гуманитарной помощи
Индия введет визы для занимающихся аюрведой и йогой туристов
Власти Петербурга ожидают более 5 млн туристов в 2022г, Азербайджан в числе потенциально привлекательных стран
Выручка чипмейкеров мира выросла на 26% в 2021 году - Gartner
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
В Восточном Зангезуре и Карабахе строится 9 водохранилищ
Режим ЧП в Молдове продлен на 2 месяца из-за событий в соседней Украине
Большинство шведов поддерживают вступление страны в НАТО - опрос
Байден сообщил о новой программе приема украинских беженцев в США
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
AzerTelecom и Sparkle будут сотрудничать в рамках проекта «Цифровой шелковый путь»
Университеты США предоставили троим студентам Бакинской высшей школы нефти докторские стипендии на сумму более 100 тысяч долларов
Yelo Bank вместе с детьми в реабилитационном центре сделали домики для птиц
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ