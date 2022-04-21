Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8425 RUR   0.0206 GBR   2.2194 TRY   0.1159

Цена на нефть

19.04 $/bbl +/- WTI 102.19 +0.14 Brent 106.80 -0.45

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 21.04.2022 20:18

Норвегия в марте сократила добычу углеводородов на 6,4%

Норвегия в марте снизила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 6,4% относительно того же месяца предыдущего года - до 1,96 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).

В феврале, согласно уточненным данным, производство составляло 1,998 млн б/с. Таким образом, за прошлый месяц оно уменьшилось на 1,9%.

Продажи природного газа в марте составили 10,4 млрд кубометров, что на 0,7 млрд кубометров выше показателя месяцем ранее.

Среднесуточная добыча нефти составляла в среднем 1,744 млн баррелей, что на 2,1% меньше февральского объема и на 1,8% ниже производства за тот же месяц годом ранее. NPD прогнозировал 1,852 млн б/с.

Общий объем добычи в Норвегии в первом квартале, согласно предварительным расчетам, составил около 59,1 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 25,1 млн кубометров пришлось на нефть и 30,8 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 0,2 млн кубометров н.э. ниже показателя за аналогичный период 2021 года, говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НОРВЕГИЯ, НЕФТЬ, ГАЗ, ДОБЫЧА


Похожие новости


Норвегия в январе увеличила добычу углеводородов на 8,1% Норвегия в июне сократила добычу углеводородов на 8,8% Норвегия, наконец, приняла решение о сокращении добычи Норвегия может сократить добычу нефти в случае заключения новой сделки ОПЕК + Норвегия в I полугодии сократила добычу углеводородов на 3,7% Норвегия в сентябре сократила добычу нефти и конденсата на 8,8%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az