Цены на нефть растут, Brent подорожала до $108,23 за баррель

Нефть продолжает дорожать в четверг, инвесторы оценивают перспективы отказа ЕС от российского топлива и данные о запасах в США.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:08 растут в цене на $1,43 (1,34%) - до $108,23 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,76 (1,72%) - до $103,95 за баррель.

Страны Европы продолжают обсуждать возможность ограничения импорта российских энергоресурсов вслед за Великобританией и США. Так, накануне глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия до конца года полностью откажется от импорта российской нефти.

"Скорее всего, мы увидим постепенное замещение российской нефти, примерно как в случае с углем", - отметил аналитик ING Уоррен Паттерсон.

"Постепенное замещение даст время для более упорядоченной корректировки торговых потоков, чтобы влияние на цены было более ограниченным по сравнению с немедленным запретом", - добавил он.

Тем временем накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,02 млн баррелей, максимальными темпами с января 2021 года. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста запасов на 3 млн баррелей.

"Повышение загруженности НПЗ, низкий импорт и активный экспорт стали причинами столь резкого снижения запасов, - отметил аналитик Kpler Мэтт Смит. - Экспорт главным образом растет за счет поставок в Европу".