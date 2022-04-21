Большинство шведов поддерживают вступление страны в НАТО - опрос

Чуть больше половины шведов поддерживают инициативу вступления Швеции в НАТО, сообщают в четверг европейские СМИ со ссылкой на данные опроса исследовательского института Novus.
Согласно результатам опроса, 51% респондентов заявил, что выступает за членство Швеции в Североатлантическом альянсе. Для сравнения, неделю назад этот показатель составлял 45%.
Ранее в апреле финский премьер-министр Санна Марин сообщила, что Финляндия в течение ближайших недель примет решение о том, следует ли ей вступать в НАТО. Марин добавила, что не видит необходимости в том, чтобы решение Швеции по НАТО принималось одновременно со Швецией. При этом, по ее словам, она бы хотела, чтобы обе страны "сделали одинаковый выбор".
Ранее The Times со ссылкой на официальные лица США сообщало, что Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами НАТО уже этим летом. По их данным, членство в НАТО для обеих стран было "темой для разговоров и многочисленных сессий" во время переговоров между министрами иностранных дел альянса.
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