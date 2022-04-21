Режим ЧП в Молдове продлен на 2 месяца из-за событий в соседней Украине

Парламент Молдовы на заседании в четверг продлил на 60 дней действие режима чрезвычайного положения в связи с ситуацией на Украине. Решение было одобрено парламентским большинством.
Аргументируя необходимость продления режима ЧП, премьер-министр Наталья Гаврилица заявила с трибуны парламента, что запрос мотивирован сохраняющейся неопределенностью, связанной с боевыми действиями на Украине, что может нести непосредственные угрозы Молдове, как в области безопасности, так и гуманитарного характера из-за наплыва беженцев.
Она отметила, что Молдова столкнулась с небывалой волной беженцев. По словам премьера, с 24 февраля в страну въехало более 420 тыс. граждан Украины и других стран, которые эвакуировались из Украины. Из них более 92 тыс. остались в Молдове, половина из которых - дети.
По словам премьера, сохраняются угрозы и в энергетическом секторе - связанные с рисками прекращения поставок газа и электроэнергии после 1 мая, если единственный поставщик - "Газпром" - решит разорвать контракт из-за не проведенного Молдовой аудита долга "Молдовагаза".
Для того, чтобы справиться со всеми кризисами необходимо, как сказала премьер, "полное сосредоточение сил", и пообещала, что чрезвычайная комиссия будет действовать транспарентно, "а отступления от действующего законодательства будут применяться только по мере необходимости для преодоления чрезвычайных ситуаций".
В текст постановления парламента была внесена отдельная поправка о том, что введение ЧП не повлияет на проведение выборов, которые должны пройти в 11 населенных пунктах Молдовы 29 мая.
Депутаты от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов в обсуждении не участвовали. Они покинули зал заседаний в знак протеста после того, как их коллега Раду Мудряк был лишен депутатской неприкосновенности по обвинению прокуроров в отмывании денег.
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