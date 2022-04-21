Байден сообщил о новой программе приема украинских беженцев в США

США запускают новую программу приема беженцев из Украины, которая призвана дополнить пути въезда для них в страну, заявил в четверг президент США Джо Байден.
"Мы уже приняли десятки тысяч украинцев, и сегодня я объявляю о программе Unite for Ukraine, новой программе, которая позволит украинцам, желающим получить статус беженца, приезжать напрямую из Европы в США", - сказал он.
"Эта новая программа дополнит существующие пути въезда, доступные украинцам", - отметил Байден.
Ранее США объявили о готовности принять 100 тыс. украинских беженцев.
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