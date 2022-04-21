В Восточном Зангезуре и Карабахе строится 9 водохранилищ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках посещения Физулинского района ознакомился с ремонтными работами в Кондаланчайском водохранилище, сообщает сайт главы государства.

В ходе осмотра президенту доложили о возможностях водохранилища. С восстановлением водохранилищ Кондаланчай-1, Кондаланчай-2 и Ашагы Конделанчай, включенных в общую систему, можно будет орошать 6,2 тыс. га посевных площадей в Физулинском районе.

Согласно информации, всего на освобожденных территориях строятся и ремонтируются 9 водохранилищ, которые ускорят экономическое развитие региона в целом.

Х.Насирзаде