Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8425 RUR   0.0206 GBR   2.2194 TRY   0.1159

Цена на нефть

19.04 $/bbl +/- WTI 102.19 +0.14 Brent 106.80 -0.45

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.04.2022 22:47

Евросоюз окажет помощь Африканскому союзу и Мозамбику за счет Европейского фонда мира

Совет ЕС сообщил в четверг о принятых им решениях оказать помощь в 600 млн евро Африканскому союзу и в 45 млн евро - Мозамбику в рамках Европейского фонда мира.

"ЕС подтверждает твердую приверженность партнерству между Европейским и Африканским союзами и сотрудничеству в области мира и безопасности. Охватывающая период 2022-2024 годов помощь продолжит хорошо зарекомендовавшее себя долгосрочное содействие ЕС операциям по поддержанию мира, проводимым африканскими странами", - сообщается в опубликованном в Брюсселе коммюнике совета.

В документе разъясняется, что за счет этой помощи Африканский союз сможет запрашивать по мере необходимости поддержку отдельных операций по поддержанию мира, что позволит быстро реагировать на соответствующие события в области безопасности на Африканском континенте.

В частности, будет оказана дополнительная поддержка для повышения эффективности действий Многонациональной совместной оперативной группы против террористической исламисткой организации "Боко харам" (запрещена в РФ) в партнерстве с Африканским союзом и для создания безопасной обстановки в районах, пострадавших от "Боко харам" и других террористических группировок.

Совет ЕС также принял в четверг решение о дополнительной мере помощи для поддержки вооруженных сил Мозамбика в рамках Европейского фонда мира в размере 45 млн евро. Эта дополнительная сумма, объясняют в Брюсселе, доводит общую помощь фонда Мозамбику до 89 млн евро.

Дополнительный транш предназначен для усиления поддержки Евросоюзом подразделений вооруженных сил Мозамбика, обученных учебной миссией ЕС (EUTM Mozambique), отмечается в сообщении совета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, АФРИКА, ПОМОЩЬ


Похожие новости


ЕС выступает против торговли людьми и незаконной иммиграции - Могерини Фонд Гейтса выделяет $62,5 млн в поддержку Африки в рамках плана внешних инвестиций ЕС - Еврокомиссия ЕС будет инвестировать в Африку, чтобы африканская молодежь оставалась работать на континенте - Юнкер Европейский и Африканский союзы должны совместно решать проблему миграции в духе уважения человеческого достоинства - Могерини Более 20 проектов в сфере миграции на 425 млн евро будут запущены в пяти странах Африки до конца года - Могерини Евросоюз будет помогать африканской интеграции - Еврокомиссия

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az