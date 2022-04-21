Евросоюз окажет помощь Африканскому союзу и Мозамбику за счет Европейского фонда мира

Совет ЕС сообщил в четверг о принятых им решениях оказать помощь в 600 млн евро Африканскому союзу и в 45 млн евро - Мозамбику в рамках Европейского фонда мира.
"ЕС подтверждает твердую приверженность партнерству между Европейским и Африканским союзами и сотрудничеству в области мира и безопасности. Охватывающая период 2022-2024 годов помощь продолжит хорошо зарекомендовавшее себя долгосрочное содействие ЕС операциям по поддержанию мира, проводимым африканскими странами", - сообщается в опубликованном в Брюсселе коммюнике совета.
В документе разъясняется, что за счет этой помощи Африканский союз сможет запрашивать по мере необходимости поддержку отдельных операций по поддержанию мира, что позволит быстро реагировать на соответствующие события в области безопасности на Африканском континенте.
В частности, будет оказана дополнительная поддержка для повышения эффективности действий Многонациональной совместной оперативной группы против террористической исламисткой организации "Боко харам" (запрещена в РФ) в партнерстве с Африканским союзом и для создания безопасной обстановки в районах, пострадавших от "Боко харам" и других террористических группировок.
Совет ЕС также принял в четверг решение о дополнительной мере помощи для поддержки вооруженных сил Мозамбика в рамках Европейского фонда мира в размере 45 млн евро. Эта дополнительная сумма, объясняют в Брюсселе, доводит общую помощь фонда Мозамбику до 89 млн евро.
Дополнительный транш предназначен для усиления поддержки Евросоюзом подразделений вооруженных сил Мозамбика, обученных учебной миссией ЕС (EUTM Mozambique), отмечается в сообщении совета.
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