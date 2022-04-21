Клаар доволен итогами встреч с вице-премьерами Азербайджана и Армении

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар сообщил, что провел отличные встречи с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым (в среду в Баку) и вице-премьером Армении Мгером Григоряном (в четверг в Ереване) по вопросу восстановления коммуникаций. «Приятно видеть сильную приверженность с обеих сторон», - написал Клаар в твиттер, комментируя итоги встречи. Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».