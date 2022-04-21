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Регион 21.04.2022 21:57

Клаар доволен итогами встреч с вице-премьерами Азербайджана и Армении

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар сообщил, что провел отличные встречи с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым (в среду в Баку) и вице-премьером Армении Мгером Григоряном (в четверг в Ереване) по вопросу восстановления коммуникаций.

«Приятно видеть сильную приверженность с обеих сторон», - написал Клаар в твиттер, комментируя итоги встречи.

Р.Ахмедов

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