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Регион 21.04.2022 22:50

США выделят Грузии в этом году более $130 млн финансовой помощи

США выделят Грузии в 2022 году очередную финансовую помощь в размере $132 млн, заявил сенатор Боб Кейси.

"Эта помощь выделяется, в том числе и в рамках двусторонней программы обороны и сдерживания, действующей в Грузии до 2027 года", - сказал Кейси в четверг на пресс-конференции в Тбилиси.

В свою очередь, другой сенатор Крис Кунс напомнил, что США в течение последних 30 лет оказали Грузии финансовую помощь в размере $6 млрд, и эта помощь будет оказываться и в будущем.

Делегация сенаторов вечером в четверг встретилась с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, США, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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