Больше половины шведов высказываются за вступление страны в НАТО

По данным опроса института общественного мнения Novus, сторонников вступления Швеции в НАТО теперь 51% населения этой скандинавской страны, сообщил в четверг телеканал BFMTV.
Еще неделю назад этот показатель составлял 45%. Телеканал отмечает, что такое развитие происходит в момент, когда власти страны готовятся обсуждать возможный отказ от политики неприсоединения к военным блокам, осуществляемой до сих пор Швецией.
Опросы других социологических структур также показывают склонность большинства шведов к вступлению в НАТО.
В своем анализе полученных данных Novus ссылается на две причины, повлиявшие на общественное мнение в последнее время: российская военная операция в Украине, а также дебаты в соседней Финляндии, где парламент начал изучать такую перспективу.
Опрос института Novus также показал, что в случае вступления в НАТО Финляндии число шведов, желающих вступить в Североатлантический альянс, вырастет до 64%.
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