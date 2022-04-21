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Дальнее зарубежье 21.04.2022 23:17

Больше половины шведов высказываются за вступление страны в НАТО

По данным опроса института общественного мнения Novus, сторонников вступления Швеции в НАТО теперь 51% населения этой скандинавской страны, сообщил в четверг телеканал BFMTV.

Еще неделю назад этот показатель составлял 45%. Телеканал отмечает, что такое развитие происходит в момент, когда власти страны готовятся обсуждать возможный отказ от политики неприсоединения к военным блокам, осуществляемой до сих пор Швецией.

Опросы других социологических структур также показывают склонность большинства шведов к вступлению в НАТО.

В своем анализе полученных данных Novus ссылается на две причины, повлиявшие на общественное мнение в последнее время: российская военная операция в Украине, а также дебаты в соседней Финляндии, где парламент начал изучать такую перспективу.

Опрос института Novus также показал, что в случае вступления в НАТО Финляндии число шведов, желающих вступить в Североатлантический альянс, вырастет до 64%.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, НАТО, ОПРОС


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