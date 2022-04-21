Макрон на теледебатах был убедительнее, чем Ле Пен - опрос

Президент Франции Эмманюэль Макрон убедил в ходе теледебатов в среду 56% респондентов, свидетельствуют данные опроса Odoxa для газеты "Фигаро".

Остальные 44% участников опроса заявили, что более убедительной на дебатах в этом году была лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Для сравнения, в 2017 году 72% опрошенных назвали выступление Макрона более убедительным, лишь 28% - Ле Пен.

По мнению 62% французов, Макрон в целом лучше владел темами, чем Ле Пен. Большинство респондентов сочли, что он лучше выступил по международной теме и экономике. В свою очередь с темами пенсий, безопасности и иммиграции лучше, по мнению большинства французов, справилась Ле Пен.

В свою очередь 57% считают, что лидер "Национального объединения" была более спокойной.

Теледебаты двух кандидатов в президенты Франции состоялись накануне вечером.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля.