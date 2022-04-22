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ТЭК 22.04.2022 08:58

Великобритания разрешила платежи за газ в адрес находящегося под санкциями ГПБ на срок до 31 мая

Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) разрешило платежи в адрес Газпромбанка или его "дочек" в рамках контрактов на поставку газа в Евросоюз.

Лицензия распространяется на обслуживание контрактов, подписанных до даты ее вступления в силу (21 апреля), и действует до 31 мая 2022 года, сообщило OFSI.

ГПБ был включен в санкционный список Великобритании 24 марта. В эту субботу заканчивается срок действия стандартной лицензии OFSI на завершение операций с ГПБ и еще четырьмя банками, которые стали фигурантами списка в этот день.

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