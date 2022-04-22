Лидеры Южной и Северной Корей обменялись письмами

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обменялся письмами с уходящим президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на этой неделе, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Разделяя точку зрения, что межкорейские отношения улучшатся и будут развиваться так, как того желает и ожидает нация, если Север и Юг приложат неустанные усилия, высшие лидеры совместно передали теплые приветствия соотечественникам на Севере и Юге", - пишет агентство.
Ким Чен Ын получил "личное" письмо от президента Южной Кореи в среду и отправил ответное письмо на следующий день.
Отмечается, что в своем письме Мун Чжэ Ин выразил намерение поддержать усилия по превращению совместных деклараций, принятых двумя Кореями, в основу воссоединения даже после своей отставки.
При этом Ким Чен Ын высоко оценил то, что президент Южной Кореи сделал для "великого дела нации", сообщает ЦТАК.
"Обмен личными письмами между высшими лидерами Севера и Юга является выражением их глубокого доверия", - добавило агентство.
Пятилетний срок полномочий Мун Чжэ Ина истекает 9 мая. Новым президентом Южной Кореи станет Юн Сок Ель. Считается, что он занимает жесткую позицию по отношению к КНДР и в вопросах безопасности.
Прежде он говорил о необходимости нанесения превентивного удара по Северной Корее в случае непосредственной угрозы и обещал развернуть дополнительные подразделения американской противоракетной системы THAAD в Южной Корее.
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