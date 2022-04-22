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Дальнее зарубежье 22.04.2022 09:04

Великобритания обучает украинских военных использованию британской бронетехники

Десятки военнослужащих Украины проходят подготовку в Великобритании, в ходе которой учатся использовать британские бронетранспортеры, сообщает The Guardian.

"Могу сказать, что в настоящее время мы обучаем украинцев в Польше использованию средств противовоздушной обороны, а фактически в Великобритании использованию бронетехники", - цитирует издание премьер-министра Бориса Джонсона.

Отмечается, что Великобритания направит на Украину по меньшей мере 120 бронированных машин, среди которых 80 боевых бронетранспортеров Mastiff, Husky и Wolfhound.

Остальные 40 машин включают машины для разведки Spartan, медицинские машины Samaritan, а также ремонтно-эвакуационные Samson и командно-штабные автомобили Sultan.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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