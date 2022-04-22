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Дальнее зарубежье 22.04.2022 09:45

Белый дом привлек отставного генерала Вольфа для координации помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена выбрала генерал -лейтенанта армии в отставке Терри Вольфа для координации помощи Украине в области безопасности, сообщает The Hill.

"Совет национальной безопасности (СНБ) недавно привлек Терри Вольфа для координации помощи в области безопасности, которую США и партнеры предоставляют Украине", - заявил изданию представитель совета национальной безопасности.

На прошлой неделе двухпартийная группа сенаторов призвала Байдена назначить координатора по помощи Украине для лучшего понимания оборонных потребностей Киева.

"Этот человек также будет служить главным связующим звеном между правительством Соединенных Штатов и нашими союзниками и партнерами за рубежом в вопросах, связанных с передачей существующих запасов и оценкой возможностей партнеров, таких как самолеты, тяжелые танки и современное оружие, которые могут быть предоставлены Украине", - отметили сенаторы в письме, адресованном американскому президенту.

Как отмечает The Hill, решение о привлечении Вольфа было высоко оценено сенаторами-соавторами письма Байдену Робом Портманом (штат Огайо) и Жанной Шахин (штат Нью-Йорк).

"Я рад, что Белый дом прислушался к призывам двух партий и назначает координатора помощи Украине в области безопасности, чтобы помочь нам ускорить оказание военной помощи", - заявил Портман.

Вольф - отставной генерал-лейтенант, имеющий опыт работы в Пентагоне, Объединенном комитете начальников штабов ВС США, Государственном департаменте и СНБ.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, КООРДИНАТОР


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